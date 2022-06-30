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У поїздах з'явиться Інтернет від Starlink: названі терміни

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Київ, Четвер 30 червня 2022 11:27
У поїздах з'явиться Інтернет від Starlink: названі терміни Фото: поїзд "Укрзалізниці" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Супутниковий Інтернет від Starlink з'явиться в поїздах "Укрзалізниці" до кінця 2022 року. Пілотний проект установки Starlink в поїздах вже протестований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя в інтерв'ю Liga.Tech.

Він зазначив, що тестування Starlink в поїздах показало, що такий спосіб роздачі інтернету під час руху дійсно працює.

"Коли після тестування зв'язалися з технічними фахівцями Starlink і показали, як це працює, - навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює і надає послуги", - заявив глава Держспецзв'язку.

Нагадаємо, раніше в Мінцифри розповіли, як Starlink відновлює зв'язок на деокупованих територіях.

Як відомо, американська компанія SpaceX офіційно зареєструвала представництво проекту Starlink в Україні. Пізніше Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора.

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