Поїзди на захід України запустять вже наступного тижня: названо дату

Перші поїзди в західному напрямку вирушать 4 червня
В рамках ослаблення карантину в Україні поїзди в західному напрямку запустять вже наступного тижня. Рух почнеться з 4 червня.
Про це заявив перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович, передає прес-служба МІУ у Facebook.
За його словами, швидкісні потяги вже готові почати рух, відновлення пасажирських залізничних перевезень почнеться з 1 червня. З 4 червня розпочнеться рух у західному регіоні України.
Відзначимо, запуск поїздів у західному напрямку відкладається через несприятливу епідеміологічну ситуацію в деяких регіонах. Наприклад, незважаючи на вихід Закарпатської області на другий етап ослаблення карантину з 1 червня, місцева комісія з надзвичайних ситуацій вирішила відкласти запуск поїздів. При цьому Тернопільська і Хмельницька області вирішили відновити рух приміських електричок.
Нагадаємо, станом на 30 травня відкрито продаж майже на 30 поїздів у напрямку центру, сходу і півдня України.
До цього РБК-Україна розбиралjся, як буде працювати "Укрзалізниця" після виходу з карантину і що чекає на пасажирів.
Автор: РБК-Україна