ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поїзди на захід України запустять вже наступного тижня: названо дату

Новини » Коронавірус     30.05.2020 - 15:28
Поїзди на захід України запустять вже наступного тижня: названо дату
Фото: поїзди готують до запуску в західному напрямку (РБК-Україна)

Перші поїзди в західному напрямку вирушать 4 червня

В рамках ослаблення карантину в Україні поїзди в західному напрямку запустять вже наступного тижня. Рух почнеться з 4 червня.

Про це заявив перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович, передає прес-служба МІУ у Facebook.

За його словами, швидкісні потяги вже готові почати рух, відновлення пасажирських залізничних перевезень почнеться з 1 червня. З 4 червня розпочнеться рух у західному регіоні України.

Відзначимо, запуск поїздів у західному напрямку відкладається через несприятливу ​​епідеміологічну ситуацію в деяких регіонах. Наприклад, незважаючи на вихід Закарпатської області на другий етап ослаблення карантину з 1 червня, місцева комісія з надзвичайних ситуацій вирішила відкласти запуск поїздів. При цьому Тернопільська і Хмельницька області вирішили відновити рух приміських електричок.

Нагадаємо, станом на 30 травня відкрито продаж майже на 30 поїздів у напрямку центру, сходу і півдня України.

До цього РБК-Україна розбиралjся, як буде працювати "Укрзалізниця" після виходу з карантину і що чекає на пасажирів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Укрзалізницяпоездзападная Украина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся