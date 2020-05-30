Поїзди на захід України запустять вже наступного тижня: названо дату

Фото: поїзди готують до запуску в західному напрямку (РБК-Україна)

Перші поїзди в західному напрямку вирушать 4 червня

В рамках ослаблення карантину в Україні поїзди в західному напрямку запустять вже наступного тижня. Рух почнеться з 4 червня.

Про це заявив перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович, передає прес-служба МІУ у Facebook.

За його словами, швидкісні потяги вже готові почати рух, відновлення пасажирських залізничних перевезень почнеться з 1 червня. З 4 червня розпочнеться рух у західному регіоні України.

Відзначимо, запуск поїздів у західному напрямку відкладається через несприятливу ​​епідеміологічну ситуацію в деяких регіонах. Наприклад, незважаючи на вихід Закарпатської області на другий етап ослаблення карантину з 1 червня, місцева комісія з надзвичайних ситуацій вирішила відкласти запуск поїздів. При цьому Тернопільська і Хмельницька області вирішили відновити рух приміських електричок.

Нагадаємо, станом на 30 травня відкрито продаж майже на 30 поїздів у напрямку центру, сходу і півдня України.

До цього РБК-Україна розбиралjся, як буде працювати "Укрзалізниця" після виходу з карантину і що чекає на пасажирів.



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Автор: РБК-Україна