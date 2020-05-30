Поезда на запад Украины запустят уже на следующей неделе: названа дата

Фото: поезда готовят к запуску в западном направлении (РБК-Украина)

Первые поезда в западном направлении отправятся 4 июня

В рамках ослабления карантина в Украине поезда в западном направлении запустят уже на следующей неделе. Движение начнется с 4 июня.

Об этом заявил первый замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, передает пресс-служба МИУ в Facebook.

По его словам, скоростные поезда уже готовы начать движение, восстановление пассажирских железнодорожных перевозок начнется с 1 июня. С 4 июня начнется движение в западном регионе Украины.

Отметим, запуск поездов в западном направлении откладывается из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в некоторых регионах. Например, несмотря на выход Закарпатской области на второй этап ослабления карантина с 1 июня, местная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила отложить запуск поездов. При этом Тернопольская и Хмельницкая области решили возобновить движение пригородных электричек.

Напомним, по состоянию на 30 мая открыта продажа почти на 30 поездов в направлении центра, востока и юга Украины.

До этого РБК-Украина разбиралось, как будет работать "Укрзализныця" после выхода из карантина и что ожидает пассажиров.

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Автор: РБК-Украина