ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Поезда на запад Украины запустят уже на следующей неделе: названа дата

Новости » Коронавирус     30.05.2020 - 15:28
Поезда на запад Украины запустят уже на следующей неделе: названа дата
Фото: поезда готовят к запуску в западном направлении (РБК-Украина)

Первые поезда в западном направлении отправятся 4 июня

В рамках ослабления карантина в Украине поезда в западном направлении запустят уже на следующей неделе. Движение начнется с 4 июня.

Об этом заявил первый замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, передает пресс-служба МИУ в Facebook.

По его словам, скоростные поезда уже готовы начать движение, восстановление пассажирских железнодорожных перевозок начнется с 1 июня. С 4 июня начнется движение в западном регионе Украины.

Отметим, запуск поездов в западном направлении откладывается из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в некоторых регионах. Например, несмотря на выход Закарпатской области на второй этап ослабления карантина с 1 июня, местная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила отложить запуск поездов. При этом Тернопольская и Хмельницкая области решили возобновить движение пригородных электричек.

Напомним, по состоянию на 30 мая открыта продажа почти на 30 поездов в направлении центра, востока и юга Украины.

До этого РБК-Украина разбиралось, как будет работать "Укрзализныця" после выхода из карантина и что ожидает пассажиров.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Укрзализныцяпоездзападная Украина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь