З поїзда висадили трьох пасажирів: розпивали алкоголь і погрожували провідникам

Поліцейські висадили трьох пасажирів нічного поїзда №17 Харків-Ужгород. Вони порушували громадський порядок, розпивали алкоголь і погрожували керівнику поїзда.

Про це повідомили в прес-службі поліції Полтавської області.

Як зазначили правоохоронці, пасажири не реагували на зауваження та прохання начальника поїзда, а згодом стали погрожувати йому фізичною розправою.

"Тому викликали поліцію, і одного з найбільш агресивних порушників зняли з поїзда в Полтаві. Однак його товариші продовжили порушувати громадський порядок. Тому вже одна з пасажирок викликала поліцію - і ще двох порушників зняли з поїзда в Лубнах", - повідомили в поліції.

На трьох порушників складено адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

При цьому керівник "Укрзалізниці" Іван Юрик зазначив, що зараз йде обговорення про притягнення до супроводу поїздів працівників поліції. Також в УЗ продовжують облаштовувати вагони і вокзали камерами відеоспостереження.

Нагадаємо, на минулих вихідних в поїзді Київ-Маріуполь чоловік скоїв напад на пасажирку і намагався її згвалтувати; пізніше його затримали, а співробітників "Укрзалізниці", які працювали в цьому поїзді звільнили.

Як писало РБК-Україна, співробітники поліції готові забезпечити супровід поїздів за умови належного фінансування.

Також міністр інфраструктури повідомив, що присутність охорони може вплинути на вартість квитків у поїздах.