Потяги до Перемишля сильно затримуються: в УЗ назвали причину

Внаслідок пошкодження контактної мережі на польській залізниці, декілька потягів до Перемишля затримуються. Орієнтовно прибудуть на 5 годин пізніше.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Як відзначили в "Укрзалізниці", йдеться про потяги:
"Перепрошуємо за незручності й працюємо разом із польськими колегами над організацією пересадок та якомога швидшим відновленням руху в напрямку Перемишля", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" внесе зміни в рух курсування потягів №55/56 сполученням "Київ - Рахів й №26/25 "Одеса - Рахів".
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