В "Укравтодорі" заявили, що швидко відбудують міст, який обвалився у Львівській області
Міст через річку Західних Буг біля села Гайок у Львівській області, який обвалився 3 травня, був включений до списку національної програми відновлення мостів і його реконструкція була запланована на цей рік. Роботи там мають розпочатися уже найближчим часом.
Про це повідомила прес-служба "Укравтодору" у Facebook.
"Минулого року ми вже мали ситуацію, в якій через обвал мосту були вимушені оперативно будувати новий. Йдеться про міст через річку Чортомлик на трасі Н-23 Кропивницький - Запоріжжя у Дніпропетровській області. За 7 місяців переправу було повністю відновлено. Аналогічно буде реконструйовано переправу через Західний Буг: оперативно та якісно", - розповіли агентстві.
Як зазначається, у 2020 році служба автомобільних доріг у Львівській області провела тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації для ремонту цього мосту. Переможцем тендеру стала компанія ТОВ "СІНК ПЛЮС МІКК". Орієнтовна вартість реконструкції - 74 млн грн.
"Проект реконструкції вже найближчим часом буде представлено техраді "Укравтодору" та секції 5 ДерждорНДІ. Вже після цього буде оперативно визначено підрядника й у максимально короткі терміни розпочнуться будівельні роботи", - запевнили в "Укравтодорі".
Станом на неділю, 3 травня, "Укравтодор" одразу організував об'їзд за такою схемою: якщо їхати у напрямку зі Львова, то треба доїхати до міста Кам'янко-Бузька, там повернути ліворуч і їхати у напрямку міста Великі мости.
Далі дорогою Р-15 до міста Червоноград, а звідти дорогою Т-14-10 до міста Радехів. У зворотному напрямку діє аналогічна схема руху.
Нагадаємо, масштабне обстеження мостового господарства на початку 2020 року показало, що негайного ремонту потребують 895 штучних споруд по всій Україні. З них 169 - вже у передаварійному стані. Основна причина такого результату - відсутність належного фінансування й ігнорування проблеми десятиліттями.
У квітні 2020 року за ініціативи президента стартувала національна програма відновлення мостів у рамках програми "Велике будівництво". ЇЇ ціль - оновити майже 1400 штучних споруд до 2025 року.
Результат минулого року - оновлено і побудовано 158 штучних споруд. План на цей рік - мінімум 160 штучних споруд. Для порівняння - у 2018-2019 роках оновлювалося лише 30-40 по всій країні.