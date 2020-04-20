У Херсоні невідомий кинув "коктейль Молотова" в будинок іудейської общини

Фото: обгоріла стіна будинку (hr.npu.gov.ua)

Пожежі вдалося уникнути

У Херсоні сьогодні ввечері невідомий кинув так званий "коктейль Молотова" на поріг будівлі іудейської релігійної общини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, невідомий чоловік кинув на поріг будівлі іудейської релігійної общини на вулиці Театральній запалену пляшку із горючою рідиною, після чого втік з місця події. Зазначається, що пожежі не сталося, адже рідина не розгорілася.

"При огляді місця події слідчо-оперативна група Корабельного відділення поліції виявила залишки скляної пляшки з частками легкозаймистої речовини. Речові докази вилучені та направлені на дослідження", - розповіли в поліції.

Інформацію про інцидент було зареєстровано в журналі Єдиного обліку. Наразі правоохоронці розшукують зловмисника, причетного до скоєння правопорушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на вулиці Ревуцького сталася пожежа в ресторані. Горів ресторан "Нова Земля". На ліквідацію вилітав вертоліт ДСНС.

Також РБК-Україна писало, що на грецькому острові Хіос під час масових заворушень в таборі для біженців сталася масштабна пожежа. Біженці в ході заворушень підпалювали намети, контейнери та транспортні засоби.