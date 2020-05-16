Підпал "Долини нарцисів": прокуратура затвердила обвинувачення

Фото: долина нарцисів (twitter.com/tourinform)

Сума збитків заповіднику становить майже 650 тисяч гривень

На Закарпатті Хустська місцева прокуратура затвердила та скеровала до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, який підпалив суху траву у Карпатському біосферному заповіднику "Долина нарцисів". Також визначена сума збитку.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила пресслужба прокуратури Закарпатської області.

Обвинувачений - 49-річний чоловік, який 27 березня, умисно підпалив суху траву на території заповідника та покинув місце злочину. Тоді вигоріло близько 6,5 га натериторії природоохоронного науково-дослідного відділення "Долина нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря.

"Наступного дня, побачивши, що вигоріла не вся, на його думку, суха трава, він повторно підпалив сухостій. В результаті, згідно розрахунків проведених фахівцями заповідника, на охоплених пожежею 2,5 га території, знищено близько 10 тис квітів білоцвіту весняного (підсніжники, - ред.), які занесені до Червоної книги України", - зазначили у прокуратурі.

Загальна сума заподіяних збитків заповіднику "Долина нарцисів" складає майже 650 тисяч гривень.

"Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.ч. 1, 2 ст.252 КК України - умисне знищення об’єктів природно-заповідного фонду... Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років", - додали в пресслужбі прокуратури.

Нагадаємо, раніше у Київській області поліція вручила підозру чоловіку, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. Підозрюваний зізнався, що палив суху траву поблизу чорнобильського лісу, але пожежа стала не контрольованою.

Зазначимо, нещодавно підконтрольна Росії "влада Криму" ліквідувала Опукський і Казантипський природні заповідники.

Автор: Виталия Мазур