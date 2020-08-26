Підпал авто журналістів "Схем": двох підозрюваних оголосять у розшук

Правоохоронці сьогодні затримали одного з підозрюваних у підпалі автомобіля журналістів розслідувальної програми "Схеми". У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що ще двох підозрюваних оголосять в розшук.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, всім трьом буде пред'явлено звинувачення за статтею умисне знищення чужого майна.

"Ще двоє підозрюваних в співучасті в цьому злочині були встановлені і будуть оголошені в розшук", - анонсував він.

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання мешканця Луганської області, який підозрюється в підпалі авто журналістів.

Раніше РБК-Україна писало, що в ніч на 17 серпня в Броварах підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми"; журналіст Михайло Ткач заявив, що за цим авто вели спостереження співробітники УДО.

Після цього поліція відкрила справу за статтею умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.