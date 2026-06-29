"Не рады, но понимаем": в Эстонии высказались об украинских дронах в НАТО

Глава МИД Эстонии не скрывает: в его стране "не рады" украинским дронам, которые иногда падают на ее территории.

Несмотря на это, Таллин осознает, что ВСУ наносят удары по жизненно важной артерии Путина.

"Мы не говорим Украине, чтобы она прекратила это", - подчеркнул Цахкна.

Он также отреагировал на обвинения Кремля в том, что страны Балтии непосредственно участвовали в атаках и позволяли ВСУ использовать свое воздушное пространство для их осуществления.

Эстонский дипломат назвал новые выдумки Москвы "абсурдными". По его убеждению, эта ложь свидетельствует об отчаянии Путина.

"Мы знаем, что за последние два с половиной месяца настроение в окружении Путина изменилось… Оно уже не такое оптимистичное. Главная причина - экономическая: именно из-за этих ударов по глубинным объектам", - пояснил глава МИД Эстонии.

Именно поэтому он призвал союзников в НАТО не мешать Украине осуществлять новые дипстрайки, ведь она делает все правильно.

Сам Цахкна признался, что в восторге от новой дальнобойной кампании Сил обороны.

Как считает дипломат, Путин действительно "глубоко обеспокоен" этими ударами, а особенно экспортом через страны Балтии.

Глава МИД Эстонии напомнил, что около 60% экспортируемой российской нефти проходит через узкий Финский залив.

Несмотря на все проблемы, которые Украина создала в России, не стоит надеяться, что Путин скоро сядет за стол переговоров.

"Вероятнее всего, он удвоит свои стратегические ошибки", - прогнозирует дипломат.