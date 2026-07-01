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Двойная стратегия ЕС: как Европа планирует поддерживать Украину в ближайшие полгода

18:30 01.07.2026 Ср
2 мин
Кошта объяснил, что сейчас должна сделать Россия
aimg Валерий Ульяненко
Двойная стратегия ЕС: как Европа планирует поддерживать Украину в ближайшие полгода Фото: президент Европейского совета Антониу Кошта (Getty Images)
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Евросоюз не будет менять курс поддержки Украины и будет давить на Россию в течение следующих шести месяцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Евросовета Антониу Кошта во время церемонии начала председательства Ирландии.

По словам Кошты, во время председательства Ирландии в Совете ЕС партнеры будут продолжать реализовать двойную стратегию: помогать Киеву и давить на страну-агрессор. Он отметил, что это необходимо для достижения справедливого и продолжительного мира в Украине.

Президент Евросовета отметил, что европейские ценности и безопасность проходят испытания в сложных геополитических условиях, однако Союз четко ориентируется на международное право. По мнению Кошты, Ирландия с ее принципиальной защитой международного порядка является правильным председательствующим в нужное время.

Давление на Кремль и ситуация на поле боя

Кошта подчеркнул, что ситуация на фронте меняется благодаря мужеству ВСУ. В то же время, добавил он, европейская помощь и постоянное давление на Москву уже сыграли в этом процессе решающую роль.

"Россия должна понять, что время не на ее стороне. И что она должна перейти с поля боя за стол переговоров", - подчеркнул глава Евросовета во время выступления в Дублине.

Ротация председательствующих стран в Совете Европейского Союза проходит каждые шесть месяцев. Ирландия официально переняла полномочия и начала работу на этом посту.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Антониу Кошта общался с высокопоставленным российским чиновником из ближайшего окружения российского диктатора.

По данным медиа, эти контакты были попыткой вовлечь Кремль в переговорный процесс по прекращению войны России против Украины.

Впоследствии ряд европейских лидеров подвергли критике президента Европейского совета, поскольку он не проинформировал часть партнеров о своих контактах с представителями Кремля.

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