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Подвійна стратегія ЄС: як Європа планує підтримувати Україну найближчі пів року

18:30 01.07.2026 Ср
2 хв
Кошта пояснив, що зараз повинна зробити Росія
aimg Валерій Ульяненко
Подвійна стратегія ЄС: як Європа планує підтримувати Україну найближчі пів року Фото: президент Європейської ради Антоніу Кошта (Getty Images)
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Євросоюз не змінюватиме курс підтримки України та тиснутиме на Росію протягом наступних шести місяців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Євроради Антоніу Кошта під час церемонії початку головування Ірландії.

За словами Кошти, під час головування Ірландії в Раді ЄС партнери продовжуватимуть реалізувати подвійну стратегію: допомагати Києву та тиснути на країну-агресорку. Він зауважив, що це необхідно для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.

Президент Євроради зазначив, що європейські цінності та безпека зараз проходять випробування у складних геополітичних умовах, проте Союз чітко орієнтується на міжнародне право. На думку Кошти, Ірландія з її принциповим захистом міжнародного порядку є правильним головуючим у потрібний час.

Тиск на Кремль та ситуація на полі бою

Кошта підкреслив, що ситуація на фронті змінюється завдяки мужності ЗСУ. Водночас, додав він, європейська допомога та невпинний тиск на Москву вже відіграли у цьому процесі вирішальну роль.

"Росія повинна зрозуміти, що час не на її боці. І що вона повинна перейти з поля бою за стіл переговорів", - наголосив очільник Євроради під час виступу в Дубліні.

Ротація головуючих країн у Раді Європейського Союзу відбувається кожні шість місяців. Ірландія офіційно перейняла повноваження і розпочала роботу на цій посаді.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Антоніу Кошта спілкувався з високопоставленим російським чиновником із найближчого оточення російського диктатора.

За даними медіа, ці контакти були спробою залучити Кремль до переговорного процесу щодо припинення війни Росії проти України.

Згодом низка європейських лідерів розкритикувала президента Європейської ради, оскільки він не поінформував частину партнерів про свої контакти з представниками Кремля.

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