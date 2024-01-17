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"Подумай - потом говори". Зеленский отреагировал на слова Трампа о войне в Украине

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил экс-президенту США Дональду Трампу о необходимости думать, прежде чем что-либо говорить. Так он ответил Трампу на слова о быстром завершении войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского по итогам Всемирного экономического форума в Давосе.

Что сказал Трамп

Глава государства напомнил, что Трамп недавно выразил уверенность, что может остановить войну России против Украины. Для этого он хочет сесть за стол переговоров с лидерами РФ и Украины. 

Также бывший американский лидер пообещал передать Украине больше вооружения, если диктатор Владимир Путин не остановится, а если Украина не остановится - забрать запасы. 

Реакция Зеленского

Зеленский в ответ задался вопросом: что если Украина откажется от такого предложения - отдать свои территории - и Трамп прекратит помощь, то как американский лидер будет действовать потом в случае возможной оккупации страны НАТО вследствие поражения Украины?

"То есть, он решил, что если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, то тогда он остановится. Этого не будет. Путин не остановится", - добавил он. 

Таким образом, по словам Зеленского, в случае проигрыша Украины Европа потеряет самую большую и самую мощную армию континента. 

"И потому, я скажу так, мне отец так всегда говорил: "Сначала подумай - потом говори", - подчеркнул президент. 

Скандальные заявления Трампа

Напомним, это уже не первое скандальное заявление бывшего президента США Дональда Трампа о войне в Украине. 

В частности, он неоднократно предлагал нашим властям отдать временно оккупированные территории России. Он также рассказывал о том, что наша страна проигрывает в войне. 

При этом Трамп называл российского диктатора Владимира Путина "умным" и не захотел признать его военным преступником. 

 

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Владимир ЗеленскийДональд ТрампВойна России против Украины