"Подумай - потом говори". Зеленский отреагировал на слова Трампа о войне в Украине

Что сказал Трамп

Глава государства напомнил, что Трамп недавно выразил уверенность, что может остановить войну России против Украины. Для этого он хочет сесть за стол переговоров с лидерами РФ и Украины.

Также бывший американский лидер пообещал передать Украине больше вооружения, если диктатор Владимир Путин не остановится, а если Украина не остановится - забрать запасы.

Реакция Зеленского

Зеленский в ответ задался вопросом: что если Украина откажется от такого предложения - отдать свои территории - и Трамп прекратит помощь, то как американский лидер будет действовать потом в случае возможной оккупации страны НАТО вследствие поражения Украины?

"То есть, он решил, что если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, то тогда он остановится. Этого не будет. Путин не остановится", - добавил он.

Таким образом, по словам Зеленского, в случае проигрыша Украины Европа потеряет самую большую и самую мощную армию континента.

"И потому, я скажу так, мне отец так всегда говорил: "Сначала подумай - потом говори", - подчеркнул президент.

Скандальные заявления Трампа

Напомним, это уже не первое скандальное заявление бывшего президента США Дональда Трампа о войне в Украине.

В частности, он неоднократно предлагал нашим властям отдать временно оккупированные территории России. Он также рассказывал о том, что наша страна проигрывает в войне.

При этом Трамп называл российского диктатора Владимира Путина "умным" и не захотел признать его военным преступником.