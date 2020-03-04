Підтверджено ще кілька кандидатур до нового Кабміну

Станом на 4 березня ще кілька кандидатів до нового Кабінету міністрів, який, імовірно очолить Денис Шмигаль, подали декларації. Декларації кандидатів оприлюднено на сайті НАЗК.

Зокрема, опубліковано декларації Сергія Бессараба (Міністерство у справах ветеранів), Олексія Чернишова (Міністерство розвитку громад і територій), Олега Немчинова (міністр Кабінету міністрів), Іллі Ємця (Міністерство охорони здоров'я) та Ігоря Уманського (Міністерство фінансів).

Олег Коростельов подав декларацію кандидата на посаду віце-прем'єр-міністра з питань оборонної промисловості України, а Вадим Гутцайт - на посаду міністра молоді та спорту, Олексій Резніков - міністра з питань окупованих територій.

Крім того, декларацію кандидата подав чинний міністр юстиції Денис Малюська. Нинішній міністр інфраструктури Владислав Криклій теж подав декларацію кандидата.

Хто відмовився

Відзначимо, Олег Коростельов, який подав декларацію, за словами нардепа від "ЄС" Олексія Гончаренка, відмовився від міністерського портфеля. Також від посад в новому Кабміні відмовилися Роман Жуковський, якому пропонували посаду міністра економіки, і нинішній глава Мінекономіки Тимофій Милованов, якому пропонували Міністерство аграрної політики.

На даний момент вакантними залишаються посади міністра культури, міністра освіти, міністра енергетики та віце-прем'єр-міністра з питань економіки.

При цьому досі не подали декларації кандидатів Арсен Аваков (МВС) і Дмитро Кулеба (віце-прем'єр і МЗС).

Нагадаємо, раніше Шмигаль подав декларацію кандидата на посаду прем'єр-міністра України. Згідно з поданою декларацією, майбутній голова уряду за минулий рік заробив майже 3,5 млн гривень.

Крім того, були подані декларації Андрія Тарана і Марини Лазебної, які можуть очолити Міноборони та Міністерство соціальної політики.

Також декларацію кандидата подав віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.