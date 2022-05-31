Підраховано втрати Росії від нафтового ембарго ЄС

Згідно з оцінкою видання, санкції ЄС обійдуться Росії приблизно в 10 мільярдів доларів на рік, у тому числі через те, що Москві доведеться продавати паливо в Азію зі знижкою, де вже можна зустріти ціни нижче ціни ф'ючерсів на нафту марки Brent.

Нагадаємо, лідери ЄС досягли угоди про заборону на імпорт понад дві третини нафти з Росії.

Також на саміті в Брюсселі вони досягли домовленості про відключення Ощадбанку від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT, заборону на мовлення ще трьох російських державних ЗМІ і розширення персональних санкцій щодо росіян.

Раніше президент України Володимир Зеленський, звертаючись до глав держав і урядів країн ЄС, піддав критиці Євросоюз за те, що шостий пакет санкцій проти Росії досі не введений в дію.