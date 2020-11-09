Підривали мости на Донбасі: СБУ затримала усіх "диверсантів Бергмана"

Правоохоронці затримали всіх учасників диверсійної групи, яка підривала та мінувала мости на Донбасі. Також був затриманий ватажок диверсантів Валерій Бергман під позивним "Німець".

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Спецслужба затримала шістьох з восьми диверсантів, які входили до так званої "групи Бергмана". Останнього з учасників затримали 5 листопада, він шість років переховувався в Росії. Ватажка диверсантів затримали ще у вересні 2019 року біля Лисичанська.

"Лише два ліквідовані диверсанти уникнули кримінальної відповідальності", - додали в СБУ.

Зі схронів бойовиків вилучили понад 5 кг тротилу, саморобний вибуховий пристрій з вибухівкою у майже 2 кілограми у тротиловому еквіваленті, артилерійський снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пістолет "Star model B", майже 250 набоїв різного калібру і 3 універсальні запали до гранат УЗРГМ.

Зазначається, що впродовж трьох місяців 2014 року диверсанти підірвали п'ять мостів у Донецькій та Луганській областях та замінували ще чотири.

Нагадаємо, останнього бойовика "групи Бергмана" затримали відразу після повернення в Україну. Диверсанта заарештували.

Крім того, ще двох диверсантів "групи Бергмана" правоохоронці затримали у квітні 2020 року. Бойовиків арештували та повідомили їм про підозру.