СБУ затримала бойовика "групи Бергмана", який підривав мости на Донбасі

Фото: затримання бойовика (ssu.gov.ua)

Служба безпеки України затримала учасника диверсійної групи "Бергмана" зі складу бойовиків ОРЛО. Він причетний до підриву низки об’єктів інфраструктури на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, бойовик у червні-липні 2014 року входив до складу диверсійної "групи Бергмана" ("Німця"). Правоохоронці задокументували, що саме це угруповання підірвало п’ять мостів у Луганській та Донецькій областях, ще чотири замінували.

Зазначається, що протягом 2018-2020 років СБУ затримала інших учасників групи, а також ліквідувала кілька закладених ними схронів. Затриманий бойовик був останнім з зазначеної групи, який протягом шести років переховувався від українського правосуддя у Росії.

Співробітники спецслужби встановили, що бойовик планує прибути в Луганську область та затримали його одразу після приїзду в Україну. Наразі він перебуває під арештом.

Фото: затримання бойовика (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, 29 жовтня СБУ викрила у Києві учасника терористичного угруповання "ЛНР". Він був заступником командира одного з підрозділів бойовиків.

Крім того, раніше у Луганській області затримали 33-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним членом терористичного угруповання "ЛНР" у Сєвєродонецьку.