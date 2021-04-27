ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У ЗСУ розповіли подробиці загибелі бійця з Прикарпаття на Донбасі

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 18:44
У ЗСУ розповіли подробиці загибелі бійця з Прикарпаття на Донбасі Фото: військовий загинув під час несення служби (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Учора, 26 квітня, на Донбасі загинув військовослужбовець Іван Ковальовський. Його поранили під час несення служби на спостережному посту.

Про це повідомили на сторінці 58-мої окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

"З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 26 квітня 2021 року на сході країни під час несення служби на спостережному посту був смертельно поранений солдат Ковальовський Іван Іванович", - йдеться в повідомленні.

Народився Іван Ковальовський у селі Колісник Городенківського району Івано-Франківської області. В 58 бригаді (м. Конотоп) служив з лютого 2021 року.

Нагадаємо, вчора Городенківська міська рада (Івано-Франківська область) повідомила про загибель військового від кулі снайпера.

Згодом у штабі ООС підтвердили РБК-Україна факт смерті військовослужбовця. Однак додали, що обставини смерті поки що з'ясовують.

Як писало РБК-Україна, у зведенні ООС повідомлялося, що бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим "тиші" 26 квітня. В результаті обстрілів поранений український воїн, його госпіталізували.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Донбас обстрел загиблі
NEWS
Єрмак: поки невідома дата зустрічі Зеленського з Путіним, але вона може стати історичною
Єрмак: поки невідома дата зустрічі Зеленського з Путіним, але вона може стати історичною
DAILY
"Російські гірки" Емманюеля Макрона. Чого чекати Україні від французького президента
Анастасія Ізвощіковаспеціально для РБК-Україна "Російські гірки" Емманюеля Макрона. Чого чекати Україні від французького президента