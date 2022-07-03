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Підрив російського катера під Маріуполем: нові подробиці

Фото: катер Д-106 (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

З’явились подробиці підриву російського катера під Маріуполем: загинули троє моряків з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проекту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106", - написав він в своєму Telegram-каналі.

За його словами, відомо про трьох загиблих моряків.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по Москві. Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником.

Крім того, російські війська 30 червня змушені були залишити український острів Зміїний через постійні удари ЗСУ. Ні про який "жест доброї волі", про який заявили в Міноборони РФ, не йдеться.

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Маріуполь