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Подрыв российского катера под Мариуполем: новые подробности

Фото: катер Д-106 (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Появились подробности подрыва российского катера под Мариуполем: погибли три моряка из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Наконец-то получили подтверждение, что действительно 30 июня в акватории Мариуполя взорвался на мине российский десантный катер проекта 1176 года "Акула" черноморского флота Д-106", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, известно о трех погибших моряках.

Напомним, 13 апреля стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по Москве. Это именно тот корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником.

Кроме того, российские войска 30 июня вынуждены были покинуть украинский остров Змеиный из-за постоянных ударов ВСУ. Ни о каком "жесте доброй воли", о котором заявили в Минобороны РФ, речи не идет.

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Мариуполь