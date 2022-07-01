Британська розвідка назвала причину відходу російських військ з острова Зміїний

Російські війська змушені були покинути український острів Зміїний через постійні удари ЗСУ. Ні про який "жест доброї волі" мова не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в Twitter .

Як наголошується у зведенні, військове відомство Росії оголосило про виведення своїх військ з острова Зміїний в північно-західній частині Чорного моря. Острів був захоплений Росією в перший день вторгнення і розташований біля основних морських шляхів в Одесу і прилеглі до неї порти.

За даними британської розвідки, ЗСУ за останні кілька тижнів завдали ударів по російському гарнізону із застосуванням ракет і ударів безпілотників. Крім того, вони використовували протикорабельні ракети, щоб перешкодити російським військовим кораблям поповнити запаси на острові.

"Росія, швидше за все, пішла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону і його зростаючу вразливість для українських ударів, а не в якості "жесту доброї волі", як вона стверджує", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.