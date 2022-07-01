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Британська розвідка назвала причину відходу російських військ з острова Зміїний

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 09:46
Британська розвідка назвала причину відходу російських військ з острова Зміїний Фото: британська розвідка не вірить в "жест доброї волі" (mapio.net)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська змушені були покинути український острів Зміїний через постійні удари ЗСУ. Ні про який "жест доброї волі" мова не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Як наголошується у зведенні, військове відомство Росії оголосило про виведення своїх військ з острова Зміїний в північно-західній частині Чорного моря. Острів був захоплений Росією в перший день вторгнення і розташований біля основних морських шляхів в Одесу і прилеглі до неї порти.

За даними британської розвідки, ЗСУ за останні кілька тижнів завдали ударів по російському гарнізону із застосуванням ракет і ударів безпілотників. Крім того, вони використовували протикорабельні ракети, щоб перешкодити російським військовим кораблям поповнити запаси на острові.

"Росія, швидше за все, пішла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону і його зростаючу вразливість для українських ударів, а не в якості "жесту доброї волі", як вона стверджує", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, Росія евакуювала залишки гарнізону на острові Зміїний після чергового удару ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ.

Російська військова пропаганда 30 червня заявила, що гарнізон покинув острів нібито в якості "жесту доброї волі". Нібито щоб показати, що російська сторона не заважає ООН з організації гуманітарного коридору для експорту зерна з України.

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