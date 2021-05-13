Підпільна в'язниця "Ізоляція": у суд передали звинувачення проти бойовика "ДНР"
Офіс генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт проти підозрюваного у катуванні у підпільній в’язниці "Ізоляція". Перше судове засідання призначене на 8 червня.
"Департамент збройного конфлікту передав до суду обвинувальний акт щодо одного з катів підпільної в’язниці "Ізоляція". Встановлено 9 цивільних жертв його тортур. Перше судове засідання - 8 червня", - написав він.
Як писало РБК-Україна, на початку квітня українські правоохоронці заочно повідомили про підозру представника так званого "Міністерства державної безпеки ДНР". Бойовик брав участь у тортурах полонених у підпільній в'язниці "Ізоляція" в Донецьку.
Так, за даними слідства, 28-річний бойовик з 2017 року незаконно позбавив волі і катував осіб на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку.
У кінці березня двом бойовикам заочно повідомили про підозру за тортури у в'язниці "Ізоляція" в Донецьку.
Нагадаємо, розслідувачі Bellingcat встановили особи росіян, які були причетні до тортур у в'язниці "Ізоляція".