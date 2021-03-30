Тортури в катівні "Ізоляція" в Донецьку: двом бойовикам заочно повідомили про підозру

Двом учасникам незаконного збройного формування РФ, так званим "оперуповноваженим" підконтрольного РФ збройного формування "МГБ ДНР", заочно повідомили про підозру. З 2016 року бойовики систематично незаконно позбавляли волі цивільних осіб та утримували їх на території колишнього заводу "Ізоляція" в окупованому Донецьку.

Бойовиків звинувачують участі у не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року і по теперішній час так звані оперуповноважені підконтрольного РФ збройного формування "МГБ ДНР" систематично незаконно позбавляли волі цивільних осіб та утримували їх на території колишнього заводу "Ізоляція" в окупованому Донецьку", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що підозрювані застосовували до громадян фізичне насилля та тортури, зокрема катування електричним струмом.

"Наразі встановлено майже 40 цивільних постраждалих осіб, які утримувались у підпільній в’язниці "Ізоляція". Загалом повідомлено про підозру 9 особам, причетним до незаконного утримання українських цивільних громадян та військових у підпільній катівні", - повідомили в Офісі генпрокурора.