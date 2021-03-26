В Україні оголосили підозру заступнику командувача Чорноморського флоту РФ

В Україні оголосили підозру контр-адміралу заступнику командувача Чорноморського флоту військово-ворського флоту Збройних сил РФ. Його підозрюють у підбурюванні українських військових до держзради під час окупації Криму.

Його підозрюють у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурюванні до вчинення державної зради та пособництві у веденні агресивної війни.

За даними слідства, з 20 по 25 березня 2014 року під час активної фази окупації Криму російський військовий підбурював українських бійців до вчинення державної зради.

Він пропонував їм перейти на бік ворога в період збройного конфлікту, підняти зарплати та допомогти з кар'єрою. У разі відмови він погрожував насильством зі сторони російських військових.

Окрім того, заступник командувача флоту проводив "допити" захоплених українських офіцерів, які утримувалися на гауптвахті ЧФ РФ, підбурюючи їх до державної зради.

