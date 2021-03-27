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За сім років до судів скерували майже 2 тисячі справ за держзраду і тероризм

Новость на русском → Україна, Субота 27 березня 2021 22:39
За сім років до судів скерували майже 2 тисячі справ за держзраду і тероризм Фото: СБУ в суди направила майже 2 тисячі справ по державній зраді і тероризму з 2014 (ssu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Служба безпеки України з 2014 року скерувала до суду 1960 кримінальних проваджень щодо державної зради та тероризму. Загалом же відомство розслідувало понад 16 тисяч таких проваджень за сім років.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"До судів скеровано 1960 таких проваджень відносно 2151 особи", - інформують у відомстві.

Загалом же з 2014 року спецслужба розслідувала 16 643 провадження щодо державної зради та тероризму. У межах проваджень повідомили про підозру 3484 особам.

Нагадаємо, закон про колаборантів планують змінити, уточнити деякі формулювання. Зокрема, уточнити поняття "підтримки" окупаційних адміністрацій і більш чітко розмежувати "держзраду" і "колабораціонізм".

Так, у кінці лютого у Верховну раду внесли законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність.

Зазначимо, правозахисниця оцінила ризики закону про колаборантів.

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