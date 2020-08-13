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У Києві затримали банду на продажу нелегальної "прослушки"

Київ, Четвер 13 серпня 2020 15:10
У Києві затримали банду на продажу нелегальної "прослушки"
Фото: людина в наручниках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Таке обладнання дозволено використовувати виключно правоохоронцям

Правоохоронці затримали в Києві та Київській області трьох осіб, які намагалися продати незаконний потужний комплекс моніторингу мобільного зв'язку на 480 тисяч євро. За допомогою обладнання можна прослуховувати телефонні розмови і контролювати інтернет трафік.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Таке обладнання дозволено для використання виключно правоохоронним органам.

"Пристрій дає можливість знімати інформацію у всіх діапазонах мобільного зв'язку, зокрема "прослуховувати" телефонні розмови і контролювати інтернет-трафік. З метою його незаконного збуту вони підшукали особа, повинна була виступити посередником у нелегальній угоді", - йдеться в повідомленні.

Зловмисників затримали під час того, як вони продемонстрували роботу комплексу і отримали за нього 480 тисяч євро. Затриманим повідомили про підозру незаконний збут спеціальних технічних засобів отримання інформації (год. 2 ст. 359 КК України).

Встановлюються обставини правопорушення та інші особи, які можуть бути причетні до його скоєння.

Нагадаємо, минулого тижня журналіст-розслідувач повідомив про можливу прослуховування у нього вдома, поліція під час огляду не виявила спеціальну техніку, однак призначила повторну експертизу і відкрила справу.

Також РБК-Україна писало, що Офіс президента планує на законодавчому рівні прирівняти публікацію розмов чиновників до кримінального злочину.

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