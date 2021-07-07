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Кулеба назвав "Люблінський трикутник" альтернативою "російському світу"

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Київ, Середа 07 липня 2021 09:26
Кулеба назвав "Люблінський трикутник" альтернативою "російському світу" Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

"Люблінський трикутник "є альтернативою "російському світу". До його складу входять представники України, Польщі та Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відеозвернення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Люблінський трикутник" - це, по суті, альтернатива "російському світу" в цій частині Європи", - сказав Кулеба.

Він хотів би, щоб до цього об'єднання приєдналася Білорусь.

"Ми будемо працювати так, щоб наближати той момент, коли і Білорусь замість "російського світу" вибере "Люблінський трикутник", - заявив міністр.

Dmytro Kuleba про результати зустрічі міністрів закордонних справ країн Люблінського трикутника

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Tuesday, July 6, 2021

Нагадаємо, міністри "Люблінського трикутника" вимагають реакції Заходу на дії Росії в Криму. Вони заявили, що дії Росії як країни-окупанта неприйнятні в сучасному світі.

Зазначимо, президенти Литви та Польщі візьмуть участь у саміті Кримської платформи.

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