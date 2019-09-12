Рада планує запровадити в Україні інститут економічного оператора

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект Рада підтримала за основу

Верховна рада України прийняла за основу у першому читанні законопроект №1048 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 332 нардепа.

У пояснювальній записці вказано, що, відповідно до статті 84 Угоди про України з ЄС, українське митне законодавство має поступово наближуватися до митного законодавства Євросоюзу на основі принципу найкращих зусиль, при цьому, одним із етапів адаптації є запровадження в Україні інституту АЕО), аналогічного тому, що функціонує в ЄС.

Інститут АЕО було запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових стандартів безпеки і полегшення світової торгівлі.

"Статус АЕО підтверджує найвищий ступінь довіри митниці до підприємства і, як наслідок, дає можливість застосовувати найбільший перелік спеціальних спрощень та користуватися перевагами під час здійснення митних формальностей щодо товарів, які переміщуються такими підприємствами", - вказано у пояснювальній записці.

Так, проектом пропонується запровадити дієвий механізм інституту АЕО аналогічний тому, що функціонує у ЄС, з перспективою їх подальшого взаємного визнання, що передбачено статтею 80 Угоди та є одним із основних базисів митного співробітництва між Україною та ЄС.

"Майбутнє визнання статусу національних АЕО митними органами країн ЄС забезпечить участь українських АЕО у формуванні так званих безпечних ланцюгів постачання товарів та підвищить їх конкурентоспроможність на зовнішньому та внутрішньому ринках", - підкреслюється у записці.

Нагадаємо, в кінці лютого Рада 8 скликання схвалила за основу в першому читанні законопроект про уповноваженого економічного оператора. Однак проект так і не був розглянутий у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, при цьому глава комітету ВР з питань податкової та митної політики в Раді 8 скликання Ніна Южаніна підкреслювала, що даний законопроект є важливим для українського бізнесу.

Додамо також, Міністерство фінансів вітало рішення комітету Верховної ради попереднього скликання з питань податкової та митної політики підтримати законопроект про введення інституту уповноваженого економічного оператора, аналогічного тому, що функціонує в ЄС.