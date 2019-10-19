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На подпись Зеленскому передали закон об институте экономического оператора

Новости » Экономика    19.10.2019 - 15:20
На подпись Зеленскому передали закон об институте экономического оператора
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект уже подписал спикер Рады

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект №1048 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по поводу некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Документ 18 октября подписал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

На подпись Зеленскому передали закон об институте экономического оператора

Из пояснительной записки следует, что в соответствии со статьей 84 Соглашения о Украины с ЕС, украинское таможенное законодательство должно постепенно приближаться к таможенному законодательству Евросоюза на основе принципа наилучших усилий, при этом, одним из этапов адаптации является введение в Украине института АЭО, аналогичного тому, который функционирует в ЕС.

Законом предусмотрено введение действенного механизма института АЭО аналогичного тому, который функционирует в ЕС, с перспективой их дальнейшего взаимного признания, что предусмотрено статьей 80 Соглашения и является одним из основных базисов таможенного сотрудничества между Украиной и ЕС.

При этом ожидается, что будущее признание статуса национальных АЭО таможенными органами стран ЕС обеспечит участие украинских АЭО в формировании так называемых безопасных цепей поставки товаров и повысит их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент одобрил проект закона во втором чтении 2 октября.

Напомним, 12 сентября парламент принял за основу в первом чтении законопроект №1048.

Стоит отметить, что в конце февраля Рада 8 созыва одобрила за основу в первом чтении законопроект об уполномоченном экономическом операторе. Однако проект так и не был рассмотрен во втором чтении.

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