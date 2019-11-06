На підпис Зеленському передали ратифікацію податкової угоди з Британією

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рада раніше ратифікувала протокол про уникнення подвійного оподаткування з Британією

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект про ратифікацію Протоколу між урядами України та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і приріст вартості майна. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ 5 листопада вже підписав глава ВР Дмитро Разумков.

Так, відповідна конвенція була здійснена в Лондоні 10 лютого 1993 року.

У пояснювальній записці наголошується, що відповідний протокол вводить ставки і порядок оподаткування, відмінні від передбачених чинним законодавством України, у зв'язку з чим він підлягає ратифікації Радою.

Нагадаємо, парламент 30 жовтня ратифікував протокол про уникнення подвійного оподаткування з Британією.

Як писало РБК-Україна, Рада також ратифікувала протокол про зміни до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром і Малайзією.