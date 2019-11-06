ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На підпис Зеленському передали ратифікацію податкової угоди з Британією

Новини » Політика     06.11.2019 - 11:36
На підпис Зеленському передали ратифікацію податкової угоди з Британією
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рада раніше ратифікувала протокол про уникнення подвійного оподаткування з Британією

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект про ратифікацію Протоколу між урядами України та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і приріст вартості майна. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ 5 листопада вже підписав глава ВР Дмитро Разумков.

На підпис Зеленському передали ратифікацію податкової угоди з Британією

Так, відповідна конвенція була здійснена в Лондоні 10 лютого 1993 року.

У пояснювальній записці наголошується, що відповідний протокол вводить ставки і порядок оподаткування, відмінні від передбачених чинним законодавством України, у зв'язку з чим він підлягає ратифікації Радою.

Нагадаємо, парламент 30 жовтня ратифікував протокол про уникнення подвійного оподаткування з Британією.

Як писало РБК-Україна, Рада також ратифікувала протокол про зміни до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром і Малайзією.

Опубліковано закон Зеленського про судову реформу На підпис Зеленському передали закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат
Новини України Володимир ЗеленськийВеликобританияПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся