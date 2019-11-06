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На подпись Зеленскому передали ратификацию налогового соглашения с Британией

Новости » Политика     06.11.2019 - 11:36
На подпись Зеленскому передали ратификацию налогового соглашения с Британией
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада ранее ратифицировала протокол об избежании двойного налогообложения с Британией

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект о ратификации Протокола между правительствами Украины и Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и прирост стоимости имущества. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Документ 5 ноября уже подписал глава ВР Дмитрий Разумков.

На подпись Зеленскому передали ратификацию налогового соглашения с Британией

Так, соответствующая конвенция была совершена в Лондоне 10 февраля 1993 года.

В пояснительной записке подчеркивается, что соответствующий протокол вводит ставки и порядок налогообложения, отличные от предусмотренных действующим законодательством Украины, в связи с чем он подлежит ратификации Радой.

Напомним, парламент 30 октября ратифицировал протокол об избежании двойного налогообложения с Британией.

Как писало РБК-Украина, Рада также ратифицировала протокол об изменениях в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Кипром и Малайзией.

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