На подпись Зеленскому передали ратификацию налогового соглашения с Британией

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада ранее ратифицировала протокол об избежании двойного налогообложения с Британией

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект о ратификации Протокола между правительствами Украины и Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и прирост стоимости имущества. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Документ 5 ноября уже подписал глава ВР Дмитрий Разумков.

Так, соответствующая конвенция была совершена в Лондоне 10 февраля 1993 года.

В пояснительной записке подчеркивается, что соответствующий протокол вводит ставки и порядок налогообложения, отличные от предусмотренных действующим законодательством Украины, в связи с чем он подлежит ратификации Радой.

Напомним, парламент 30 октября ратифицировал протокол об избежании двойного налогообложения с Британией.

Как писало РБК-Украина, Рада также ратифицировала протокол об изменениях в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Кипром и Малайзией.