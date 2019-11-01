ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На підпис Зеленському передали зміни в закон про місцеві вибори

Новини » Вибори 2019     01.11.2019 - 16:41
На підпис Зеленському передали зміни в закон про місцеві вибори
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/ РБК-Україна)

Законопроект уже підписав глава парламенту

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №0939 (№4843 в попередньому скликанні парламенту, - ред.) "Про внесення змін до закону "Про місцеві вибори" щодо врегулювання процедури прийняття рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону вже схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Законом передбачається рівність прав і можливостей брати участь у виборчому процесі як кандидатів від політичних партій, так і кандидатів-самовисуванців.

Також у документі прописано, що при проведенні чергових місцевих виборів рішення про участь місцевих організацій політичної партії приймається вищим керівним органом партії, а при проведенні позачергових, перших місцевих виборів - керівним органом партії.

Нагадаємо, Верховна рада України 30 жовтня прийняла в другому читанні законопроект №0939. Даний проект закону Верховна рада 8 скликання підтримала за основу в першому читанні в листопаді 2017 року. За документ проголосували 249 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила розподіл субвенцій з державного бюджету для проведення перших і додаткових місцевих виборів 22 грудня на загальну суму понад 26,3 млн гривень.

Разумков дав доручення комітету по закону Зеленського про допоміжні органи ВР На підпис Зеленському передали його судову реформу
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийМісцеві вибориЗакон
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся