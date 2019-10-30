Рада внесла зміни в закон про місцеві вибори

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У першому читанні законопроект прийняла ще Рада 8 скликання в 2017 році

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №0939 (№4843 в попередньому скликанні парламенту, - ред.) "Про внесення змін до закону "Про місцеві вибори" щодо врегулювання процедури прийняття рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах", передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, за документ проголосували 297 народних депутатів.

Законом передбачається рівність прав і можливостей брати участь у виборчому процесі як кандидатів від політичних партій, так і кандидатів-самовисуванців.

Передбачається також, що при проведенні чергових місцевих виборів рішення про участь місцевих організацій політичної партії приймається вищим керівним органом партії, а при проведенні позачергових, перших місцевих виборів - керівним органом партії.

Нагадаємо, даний проект закону Верховна рада 8 скликання підтримала за основу в першому читанні в листопаді 2017 року. За документ проголосували 249 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила розподіл субвенцій з державного бюджету для проведення перших і додаткових місцевих виборів 22 грудня на загальну суму понад 26,3 млн гривень.

Додамо також, Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори на 22 грудня 2019 року. Місцеві вибори призначено у 86 об'єднаних територіальних громадах.