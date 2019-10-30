ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада внесла зміни в закон про місцеві вибори

Новини » Вибори 2019    30.10.2019 - 14:18
Рада внесла зміни в закон про місцеві вибори
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У першому читанні законопроект прийняла ще Рада 8 скликання в 2017 році

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №0939 (№4843 в попередньому скликанні парламенту, - ред.) "Про внесення змін до закону "Про місцеві вибори" щодо врегулювання процедури прийняття рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах", передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, за документ проголосували 297 народних депутатів.

Законом передбачається рівність прав і можливостей брати участь у виборчому процесі як кандидатів від політичних партій, так і кандидатів-самовисуванців.

Передбачається також, що при проведенні чергових місцевих виборів рішення про участь місцевих організацій політичної партії приймається вищим керівним органом партії, а при проведенні позачергових, перших місцевих виборів - керівним органом партії.

Нагадаємо, даний проект закону Верховна рада 8 скликання підтримала за основу в першому читанні в листопаді 2017 року. За документ проголосували 249 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила розподіл субвенцій з державного бюджету для проведення перших і додаткових місцевих виборів 22 грудня на загальну суму понад 26,3 млн гривень.

Додамо також, Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори на 22 грудня 2019 року. Місцеві вибори призначено у 86 об'єднаних територіальних громадах.

Рада заборонила вирубку лісу на схилах Карпат Рада перейменувала місто Переяслав-Хмельницький
Новини України Порошенко Зеленський Верховна РадаМісцеві вибориЗакон
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся