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У ФРН знали про витік даних ще в грудні

Новини » Політика    05.01.2019 - 14:49
У ФРН знали про витік даних ще в грудні
Фото: Арне Шенбом (twitter.com/ArneSchoenbohm)

У відомстві з кібербезпеки ще в минулому році проводили бесіди з потерпілим від атаки

Глава Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційних технологій Арне Шенбом заявив, що вони дізналися про масштабного витоку даних німецьких політиків раніше, ніж передбачалося. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Глава відомства розповів, що їм було про це відомо ще у грудні 2018 року.

"Ми ще раніше, у грудні, проводили відповідні бесіди з окремими депутатами, у яких були викрадені дані", - заявив Шенбом.

Він повідомив, що ними були вжиті необхідні заходи для запобігання і усунення наслідків передбачуваної кібератаки. Шенбом розповів, що група фахівців надавала допомогу постраждалим атаки.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині хакери опублікували персональні дані сотень політиків. Витік інформації торкнулася ключових партій Німеччини: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального Союзу (ХСС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії Зелених, Вільної демократичної партії (ВДП), Лівої партії Німеччини, де були оприлюднені особисті дані 405 депутатів ландтагів, Бундестагу і Європарламенту, представників ХДС (ХСС)

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