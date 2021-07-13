Підозрюваний у вбивстві президента Гаїті був пов'язаний з правоохоронцями США, - Reuters

Один з двох громадян США, підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Мойза, був раніше пов'язаний з одним з американських правоохоронних органів. Їх заарештували минулого тижня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Минулого тижня поліція Гаїті заарештувала двох громадян США, Джозефа Вінсента і Джеймса Солейджеса. Третього, Крістіана Емманюеля Санона, заарештували напередодні; поліція Гаїті закидає йому співпрацю із замовниками операції.

Джерело Reuters, близьке до розслідування, повідомило, що Вінсент і Солейджес заявили, що були перекладачами Колумбійського підрозділу командос, у яких нібито був ордер на арешт.

На сайті благодійної організації, якою керував Джеймс Солейджес, було зазначено, що той був сертифікованим дипломатичним агентом посольства Канади в Гаїті, проте пізніше інформацію прибрали з сайту, зазначає Reuters.