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Нападники на президента Гаїті планували арешт, а не вбивство, - Reuters

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Гаїті, Неділя 11 липня 2021 22:42
Нападники на президента Гаїті планували арешт, а не вбивство, - Reuters Фото: убитий президент Гаїті Жовенель Моіз (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Група колумбійців і американців гаїтянського походження, підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Мойза, заявила слідчим, що вони прийшли заарештувати його, а не вбити. Вони повинні були доставити його з резиденції в президентський палац.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерело, близьке до розслідування, повідомило, що два американці гаїтянського Походження, розповіли слідчим, що вони були перекладачами Колумбійського підрозділу коммандос, у якого був ордер на арешт.

Але коли вони приїхали, то знайшли його мертвим.

Затримані колумбійці розповіли, що їх найняла для роботи на Гаїті базується в Майамі компанія CTU Security, якою керує Венесуельський емігрант Антоніо Енмануель Інтриаго Валера.

Нагадаємо, влада Гаїті попросила Сполучені Штати направити війська для захисту ключової інфраструктури країни.

Пізніше міністр у справах голосування і міжпартійних відносин Республіки Матіас П'єр заявив, що запит Гаїті до Сполучених Штатів про направлення сил стосується обмеженого числа військових, приблизно 500 осіб.

РБК-Україна розповідало про вбивство президента Гаїті Жовенеля Мойза під час нападу на резиденцію глави держави.

За словами прем'єра країни, Мойза катували перед вбивством.

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Президент преступления
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