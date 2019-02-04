Підозрюваний у вбивстві Гандзюк визнав, що зустрічався з 2 іншими фігурантами

Левін зізнався, що зустрічався з підозрюваними Павловським і Торбіним

В деле о расследовании убийства советника главы Херсонского городского совета, активистки Екатерины Гандзюк подозреваемый Алексей Левин признался, что встречался с подозреваемыми Игорем Павловским и Сергеем Торбиным, которые сейчас находятся под стражей. Об этом заявил адвокат Левина Михаил Величко во время пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слидство.Инфо".

По словам адвоката, Левин не отрицает своего присутствия возле дома по месту жительства Павловского, куда он приехал 17 августа 2018 года, в день, когда задержали Торбина и еще одного фигуранта в этом деле.

Адвокат также отметил, что в тот день Левин был возле дома Павловского впервый и в последний раз. Одновременно Левин настаивает, что ему не было известно о возможных планах ряда лиц, связанных с обсуждением, организацией, подготовкой и осуществлением нападения на Гандзюк.

Адвокат также заявил, что ему известно о чем говорили его подзащитный с другими фигурантами дела Гандзюк, однако пока считает преждевременным говорить публично об этом.

"Скажу только, что суть разговора не касалась событий, произошедших 31 июля 2018 года и их последствий. Другими словами: один из участников этого разговора озвучил просьбу без объяснений причин ее возникновения, и на этом собеседники попрощались", - рассказал адвокат.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что в расследовании убийства Екатерины Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту дела. По словам Луценко, фамилия нового подозреваемого - Левин. Он ранее уже был судим. Левина судили вместе с отцом, отец получил пожизненный срок, а сын - 15 лет. Тогда Левина обвиняли в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

Также Луценко сообщал, что в деле по расследованию убийства Гандзюк следствие сделало 90% работы и "скоро общество получит ответы на свои вопросы".