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У МВС підтвердили, що метою замовного вбивства в Києві був Соболєв

Новини » Надзвичайні події     02.12.2019 - 14:17
У МВС підтвердили, що метою замовного вбивства в Києві був Соболєв
Фото: автомобіль Соболєва (kiev.informator.ua)

Метою вчорашньої стрілянини в центрі Києва був депутат В'ячеслав Соболєв

Метою замовного вбивства в Києві, в результаті якого загинула трирічна дитина, був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Зокрема, Геращенко зазначив, що поліція вже опитала десятки свідків, зняла записи з камер відеоспостереження і провела огляди місця злочину.

"Завдяки швидкій і ефективній роботі були затримані дві особи, які обґрунтовано підозрюються у виконанні замовного вбивства. Звичайно, метою вбивць було не невинна дитина, а її батько - В'ячеслав Соболєв", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Києва затримала підозрюваних у вбивстві сина Соболєва. При цьому в поліції не повідомляють подробиць затримання та імена підозрюваних.

Напередодні в центрі Києва на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівської розстріляли автомобіль Range Rover. На момент інциденту в машині знаходилася дитина, яка померла від отриманих поранень. Після стрілянини у Києві ввели оперативний план "Сирена" з пошуку автомобіля, на якому зникли підозрювані. Попередньо, вони втекли на Lexus.

У центрі Києва під час обстрілу автомобіля вбили дитину
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