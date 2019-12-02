Справу про вбивство сина депутата Соболєва можуть перекваліфікувати

Фото: Андрій Крищенко (npu.gov.ua)

Причиною стала фінансово-економічна діяльність батька дитини

Начальник головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко заявив, що справу про вбивство сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва можуть перекваліфікувати. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Крищенко заявив, що причиною стала фінансово-економічна діяльність батька дитини.

"Очевидно, що вбита дитина, тому порушено справу за ст. 115 (умисне вбивство, - ред.), коли імовірні виконавці затримані, кваліфікація в подальшому може бути змінена. Ми розуміємо, що причиною стала фінансово-економічна діяльність батька дитини. Ми будемо працювати, щоб знайти замовника вбивства", - заявив він.

Брифінг Голови Національної поліції України Ігоря Клименка та начальника поліції Києва Андрія Крищенка Тема: затримання осіб, які обгрунтовано підозрюються у вбивстві хлопчика у Шевченківському районі столиці Опубліковано Національна поліція України Понеділок, 2 грудня 2019 р.

Нагадаємо, сьогодні у поліції повідомили про затримання підозрюваних у вбивстві дитини.

РБК-Україна писало, що вчора в центрі Києва обстріляли автомобіль депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Інцидент стався на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській. В результаті події загинула дитина.

Додамо, Соболєв в 1997 відкрив продуктовий магазин "Обжора" в Донецьку, який став першою великою торговельною мережею області. Цю мережу він продав у 2007 році. Соболєв також є власником ресторану "Маріо", біля якого сталася стрілянина. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Соболєва викрили у фінансуванні тероризму. Зокрема, торговельна мережа "Обжора" платила податки в "ДНР".