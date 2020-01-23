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Фігурантку справи Шеремета відпустили під домашній арешт

Новини » Суспільство     23.01.2020 - 14:00
Фігурантку справи Шеремета відпустили під домашній арешт
Фото: Інна Грищенко (з відкритих джерел)

Ірина Геращенко пробуде під цілодобовим домашнім арештом до 24 лютого

Ветерану війни на Донбасі Ірині Грищенко, підозрюваної у замаху на життя бізнесмена з Івано-Франківської області, змінили запобіжний заходів з арешту на цілодобовий домашній арешт. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Віталій Ковальчук.

Відповідне рішення 23 січня ухвалив Київський апеляційний суд, скасувавши таким чином рішення Печерського райсуду Києва про продовження арешту Грищенко.

"Підставою для скасування рішення стало велику кількість процесуальних порушень", - повідомив Ковальчук.

Грищенко відправили цілодобовий під домашній арешт до 24 лютого.

Раніше Міністерство внутрішніх справ заявило, що подружжя Інна та Владислав Грищенко нібито були організаторами вбивства журналіста Павла Шеремета. Сім'я добровольців підозрюється у виготовленні саморобного вибухового пристрою.

Нагадаємо, 27 грудня Печерський райсуд Києва продовжив арешт Грищенко.

Зазначимо, в листопаді 2019 подружжя Грищенко були затримані за підозрою у замаху на вбивство бізнесмена в Косові Івано-Франківської області в 2018 році. Тоді підприємець вчасно помітив закладену вибухівку і врятувався.

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