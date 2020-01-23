Фигурантку дела Шеремета отпустили под домашний арест

Фото: Инна Грищенко (из открытых источников)

Ирина Геращенко пробудет под круглосуточным домашним арестом до 24 февраля

Ветерану войны на Донбассе Ирине Грищенко, подозреваемой в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области, изменили меру пресечений с ареста на круглосуточный домашний арест. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Виталий Ковальчук.

Соответствующее решение 23 января принял Киевский апелляционный суд, отменив таким образом решение Печерского райсуда Киев о продлении ареста Грищенко.

"Основанием для отмены решения стало большое количество процессуальных нарушений", - сообщил Ковальчук.

Грищенко отправили под круглосуточный домашний арест до 24 февраля.

Ранее Министерство внутренних дел заявило, что супруги Инна и Владислав Грищенко якобы были организаторами убийства журналиста Павла Шеремета. Семья добровольцев подозревается в изготовлении самодельного взрывного устройства.

Напомним, 27 декабря Печерский райсуд Киева продлил арест Грищенко.

Отметим, в ноябре 2019 супруги Грищенко были задержаны по подозрению в покушении на убийство бизнесмена в Косово в Ивано-Франковской области в 2018 году. Тогда предприниматель вовремя заметил заложенную взрывчатку и спасся.