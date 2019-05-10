Підозрюваному в шпигунстві на користь РФ австрійському екс-полковнику продовжили арешт

Земельний суд Зальцбурга (Австрія) продовжив арешт відставного австрійського полковника, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на представника суду Петера Еггера.

Рішення, як уточнив представник суду, вже набуло чинності.

"Попереднє ув'язнення продовжено до 30 червня", - зазначив Еггер.

За його словами, строк попереднього ув'язнення підозрюваного продовжували вже три рази з моменту його арешту.

Нагадаємо, в кінці листопада 2018-го в Австрії підозрюваного в шпигунстві на користь Росії полковника у відставці знову взяли під варту. Зазначалося, що 70-річний чоловік узятий під варту на час проведення розслідування.

Як писало РБК-Україна раніше, суд Зальцбурга відпустив підозрюваного з-під варти 13 листопада, проте прокуратура направила апеляцію на це рішення.

Прокуратура вважає, що екс-полковник передавав інформацію з 1990-х років до недавнього часу.

Додамо також, підозрюваний у шпигунстві на користь Росії колишній полковник австрійської армії, передавав РФ в тому числі й інформацію про НАТО.