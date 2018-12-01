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В Австрії знову затримали підозрюваного у шпигунстві на РФ екс-полковника

Новини » Суспільство    01.12.2018 - 06:22
В Австрії знову затримали підозрюваного у шпигунстві на РФ екс-полковника
Фото: австрійська поліція (instagram.com/polizei_im_bild)

70-річного чоловіка взяли під варту на час проведення розслідування

В Австрії підозрюваного в шпигунстві на користь Росії полковника у відставці у п'ятницю, 30 листопада, знову взяли під варту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Працівники прокуратури Зальцбурга заявили, що 70-річного чоловіка взято під варту на час проведення розслідування.

Зазначається, що після того, як підозрюваного 13 листопада відпустив суд Зальцбурга прокуратура направила апеляцію на його рішення до суду Лінца і він задовольнив цю апеляцію.

Прокуратура вважає, що екс-полковник передавав інформацію з 1990-х років і донедавна.

Нагадаємо, 13 листопада земельний суд Зальцбурга ухвалив останову, згідно з якою було відхилено клопотання прокуратури про арешт австрійського полковника, підозрюваного в шпигунстві на користь Росії. Відповідно до заяви прокуратури, австрійський полковник порушив параграфи 252 і 256 кримінального кодексу Австрії (розголошення державної таємниці та розвідувальна діяльність на користь іноземної держави).

 

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