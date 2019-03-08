Підозрюваному у підкупі кандидата Тимошенко обрали запобіжний захід

Фото: вилучені гроші (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Контстанчук заарештований з правом внесення застави в 4 млн гривень

Підозрюваному у підкупі кандидата в президенти Юрія Тимошенко - Тарасу Костанчуку - обрали запобіжний захід у вигляді сожержания під вартою. Як інформує РБК-Україна, про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Twitter.

За словами прес-секретаря, запобіжний захід обрано з правом внесення застави в сумі 4 мільйони гривень.

"Рішенням Печерського райсуду. Києва підозрюваного в спробі підкупу кандидата в президенти України Костанчук Т. Д. обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в сумі 4 млн. гривень", - написала Сарган.

Фото: затримання підозрюваного (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Нагадаємо, 6 березня 2019 генпрокурор Юрій Луценко повідомив про спробу підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенко. Кандидату пропонували 5 млн гривень (у доларовому еквіваленті) за зняття кандидатури. За даними ГПУ, замовником шантажу і підкупу кандидата виявився народний депутат Валерій Дубіль.