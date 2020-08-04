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Підозрюваному в державній зраді генералу СБУ продовжили арешт

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 17:03
Підозрюваному в державній зраді генералу СБУ продовжили арешт
Фото: затримання Валерія Шайтанова (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Валерій Шайтанов пробуде під вартою до 2 жовтня

Шевченківський районний суд Києва продовжили запобіжний захід генерал-майору Служби безпеки України Валерію Шайтанову, якого підозрюють у державній змінений. Він пробуде під вартою до 2 жовтня.

Про це повідомляють "Грати".

Повідомляється, що сторона звинувачення просила суд продовжити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для Шайтанову до 14 жовтня. У свою чергу захист просив змінити запобіжний захід, випустивши підозрюваного з-під варти.

Нагадаємо, Валерій Шайтанов був затриманий в середині квітня. За даними правоохоронців, він за завданням ФСБ планував вбивство добровольця Адама Осмаєва, а також замах на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Крім того, Шайтанова підозрюють у збиранні та передачі російським спецслужбам секретних даних про проведення операцій в районі АТО / ООС, і спробі вербування старших українських офіцерів для роботи на ФСБ.

Як писало РБК-Україна, Шевченківський районний суд Києва в квітні обрав для Шайтанова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Також повідомлялося, що у справі Шайтанова СБУ затримала ще одного фігуранта.

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