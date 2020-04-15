Суд обрав запобіжний захід затриманому генерал-майору СБУ

Фото: затримання Валерія Шайтанова (facebook.com/SecurSerUkraine)

Суд застосував запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 14 червня

Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід генерал-майору Служби безпеки України Валерію Шайтанову. Про це повідомляє прес-служба суду в Facebook.

Так, 15 квітня слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва задовольнив клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління СБУ і застосував запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 14 червня 2020 включно.

Крім того, слідчий суддя зобов'язав слідчого і прокурора у кримінальному провадженні забезпечити Шайтанову невідкладне медичне обстеження з метою встановлення наявності у останнього хронічних захворювань і в разі встановлення такого діагнозу, вжити заходів з метою забезпечення відповідного лікування.

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка СБУ затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва. Шайтанів, який є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБУ, насправді перебував у агентурної зв'язку під псевдонім "Бурлака" з полковником ФСБ Ігорем Єгоровим.

Згодом СБУ оприлюднила аудіозаписи, які підтверджують роботу затриманого генерал-майора Валерія Шайтанова на ФСБ Російської Федерації, а також підготовку вбивства добровольця Адама Осмаєва.