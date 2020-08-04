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Подозреваемому в госизмене генералу СБУ продлили арест

Киев, Вторник 04 августа 2020 17:03
Подозреваемому в госизмене генералу СБУ продлили арест
Фото: задержание Валерия Шайтанова (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Валерий Шайтанов пробудет под стражей до 2 октября

Шевченковский районный суд Киева продлили меру пресечения генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову, которого подозревают в государственной изменен. Он пробудет под стражей до 2 октября.

Об этом сообщают "Граты".

Сообщается, что сторона обвинения просила суд продлить меру пресечения в виде содержания под стражей для Шайтанову до 14 октября. В свою очередь защита просила изменить меру пресечения, выпустив подозреваемого из-под стражи.

Напомним, Валерий Шайтанов был задержан в середине апреля. По данным правоохранителей, он по заданию ФСБ планировал убийство добровольца Адама Осмаева, а также покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова. Кроме того, Шайтанова подозревают в сборе и передаче российским спецслужбам секретных данных о проведении операций в районе АТО/ООС, и попытке вербовки старших украинских офицеров для работы на ФСБ.

Как писало РБК-Украина, Шевченковский районный суд Киева в апреле избрал для Шайтанова меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также сообщалось, что по делу Шайтанова СБУ задержала еще одного фигуранта.

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