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Підозрюваного у вбивстві евромайдановца снайпера відпустили з-під домашнього арешту

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Дмитра Хмелю зобов'язали здати закордонний паспорт і не відлучатися за межі Київської області

Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитро Хмелю, підозрюваного у вбивстві евромайдановца Олександра Храпаченко. Про це йдеться в матеріалах суду, передає РБК-Україна.

Згідно з ним, кримінальне провадження проти Хмелю передано з управління спецрозслідувань Державне бюро розслідувань.

При цьому з серпня поточного року кримінальне провадження зупинено, так як відправлений запит до Швейцарії про надання міжнародно-правової допомоги і очікується відповідь.

З 3 листопада 20185 червня Хміль перебуває під вартою, а з 5 червня поточного року - під домашнім арештом.

В кінці листопада прокурор попросив суд відпустити підозрюваного у вбивстві з під домашнього арешту, мотивувавши це тим, що максимальний термін дії такого запобіжного заходу - 6 місяців, і він закінчується 5 грудня.

Суд задовольнив клопотання прокуратури і відпустив Хмелю під особисте зобов'язання, зобов'язавши здати закордонного паспорта та не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідства.

Нагадаємо, 5 червня Дмитру Хмелю пом'якшили запобіжний захід. Київський апеляційний суд відпустив його з-під варти.

Раніше РБК-Україна писало, що в листопаді 2018 року правоохоронці затримали снайпера, який підозрюється у причетності до розстрілу учасників Майдану 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській. Встановлено, що 20 лютого 2014 року командувач Внутрішніми військами Станіслав Шуляк направив на Інститутську групу снайперів "Омега". Снайпери були на території клубу Кабінету міністрів.

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