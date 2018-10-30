В США суд виніс офіційні звинувачення підозрюваному в розсилці бомб

Фото: підозрюваний Цезар Сайока (twitter.com/rodkelly50)

Цезарю Сайоку загрожує до 48 років ув’язнення

Cуд у в Нью-Йорку виніс офіційні звинувачення Цезарю Сайоку, який підозрюється у розсилці щонайменше 14 бомб політиками Демократичної партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Суддя виніс звинувачення за п’ятьма статтями, серед яких переміщення вибухівки між штатами, незаконна відправка вибухівки поштою, загроза колишнім президентам США й іншим особам, а також загрозу федеральним службам. За цими звинуваченнями Сайоку загрожує до 48 років ув’язнення.

Повідомляється, що за п’ять хвилин до початку судового слухання Сайоку виглядав дуже емоційно, а на обличчі були сльози. Саме засідання тривало лише декілька хвилин.

Правоохоронці повідомили, що у Саойка був список в якому знаходились більше 100 осіб, яким він мав намір відправити вибухові пристрої. В той же час адвокати підозрюваного наполягають, що їх клієнт "невинний", так як вина ще не була доведена.

Нагадаємо, підозрюваний у розсилці бомб у США у соцмережах писав про "російських братів". На аккаунті Facebook, який, певно, належав людині, звинуваченій у відправлянні бомб видатним демократам цього тижня, були виявлені згадки російських соратників і пропагандистські посилання, що відбивають погляди Кремля на громадянську війну в Сирії.