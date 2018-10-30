ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В США суд виніс офіційні звинувачення підозрюваному в розсилці бомб

Новини » Суспільство    30.10.2018 - 03:27
Фото: підозрюваний Цезар Сайока (twitter.com/rodkelly50)
Фото: підозрюваний Цезар Сайока (twitter.com/rodkelly50)

Цезарю Сайоку загрожує до 48 років ув’язнення

Cуд у в Нью-Йорку виніс офіційні звинувачення Цезарю Сайоку, який підозрюється у розсилці щонайменше 14 бомб політиками Демократичної партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Суддя виніс звинувачення за п’ятьма статтями, серед яких переміщення вибухівки між штатами, незаконна відправка вибухівки поштою, загроза колишнім президентам США й іншим особам, а також загрозу федеральним службам. За цими звинуваченнями Сайоку загрожує до 48 років ув’язнення.

Повідомляється, що за п’ять хвилин до початку судового слухання Сайоку виглядав дуже емоційно, а на обличчі були сльози. Саме засідання тривало лише декілька хвилин.

Правоохоронці повідомили, що у Саойка був список в якому знаходились більше 100 осіб, яким він мав намір відправити вибухові пристрої. В той же час адвокати підозрюваного наполягають, що їх клієнт "невинний", так як вина ще не була доведена.

Нагадаємо, підозрюваний у розсилці бомб у США у соцмережах писав про "російських братів". На аккаунті Facebook, який, певно, належав людині, звинуваченій у відправлянні бомб видатним демократам цього тижня, були виявлені згадки російських соратників і пропагандистські посилання, що відбивають погляди Кремля на громадянську війну в Сирії. 

У США сталася стрілянина в школі США і Бразилія будуть тісно співпрацювати в торгівлі і обороні, - Трамп
Новини України Сполучені Штати Америкиобвинениебомба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся